110學年度指定科目考試約4.1萬名考生報名，大考中心今天表示，應考資訊查詢系統於7月6日上午9時開放網路查詢，7月16日公告試場分配表。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全國提升至第3級疫情警戒。教育部日前公告，110學年度指定科目考試從7月3日至5日延至7月28日至30日舉行，約4.1萬名考生參加。

大學入學考試中心今天表示，因應指考延期，調整後的試務日程已公告於大考中心網站，應考資訊查詢系統於7月6日上午9時起開放網路查詢，考生也可採語音查詢（02-23643677），報名資料有填手機號碼的考生，將收到大考中心發送簡訊通知應試號碼及網站查詢連結。

應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、冷氣試場選擇、報考科目、考試日程及注意事項；考生應確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考區、報考科目及無冷氣試場等5項資料，有任1項與原報名資料不同者，請於7月8日前提出更正。

大考中心指出，更正後的考生應試資訊，將在7月16日公告試場分配表同一天，更新於應考資訊查詢系統；有關指考的防疫措施和試場注意事項等，最遲將於考前2週公告於大考中心網站。（編輯：謝雅竹）1100705