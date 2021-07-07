新加坡《聯合早報》網站近日報導稱，英國智庫New Financial近期發布的研究報告顯示，美國仍然是世界上最主要的金融中心，遠遠領先於第二名英國。中國則位列第三。

大陸「參考消息」引述《聯合早報》報導稱，New Financial對65個市場主體的評估和排名，與Z／Yen Group等類似調查的結果趨近。但New Financial側重於實質的國內和國際金融活動，而不是商業和監管環境等定性因素。

在New Financial的排名中，美國的總體得分是84分（滿分100分），是英國35分的2倍多。而英國的得分則是法國、德國或盧森堡的近3倍。

中國則以29分名列第3大金融中心，領先於日本（19分）和法國（13分）。

New Financial報告稱，「亞太地區的市場在全球10大金融中心中占4席，在全球前20名中占8席，而且自2016年以來增長最為迅速」。

值得關注的是，國際貨幣基金組織（IMF）今年4月時上調今、明兩年的全球經濟增長（GDP）到6％和4.4％；而中國今年的經濟增長預測則提高到8.4％，是中國去年以來最強勁的增長。