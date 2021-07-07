據勞動部統計，因不服勞保局核定申請爭議審議尋求行政救濟的案件，今年度1月至5月底止就有1348件，其中傷病給付爭議案件有585件為最高，失能給付爭議案件有302件次之，二者合計占爭議案件比率約6成6，而審議結果分析，截至5月底，撤銷原核定案件數為471件，撤銷比率為34.94％。

如在市場販賣豬肉的李剛，每天工作必須用右手持刀剁骨、剁肉、切肉，這樣的工作型態持續了二、三十年。有一天，李剛忽然覺得右手使不上力，甚至疼痛到無法工作，就醫後經診斷為「右手腕背側廣泛性關節炎併腕關節僵硬」，由於李剛有投保勞工保險，於是向勞保局申請勞保職業病傷病給付。

但勞保局審查後，認為手腕關節炎並不在現行職業病種類表範圍內，認定李剛所患並非職業病，便核定其所請傷病給付按普通傷病辦理。李剛不服，向勞動部申請爭議審議。經勞工保險爭議審議會審視相關資料發現，李剛所患疾病雖未列於職業病種類表，但以其工作年資、工作型態仍有可能是因長期工作累積之疾病，有送請職業疾病鑑定委員會鑑定必要，撤銷勞保局原核定，經職業疾病鑑定委員會鑑定後，鑑定結果認為李剛所患疾病屬執行職務所致疾病，於是重新核定改按職業病發給李剛所請傷病給付。

勞動部說明，為審議勞工保險及就業保險（日後還包括勞工職業災害保險）爭議事項，設有爭議審議之救濟制度，民眾若對於勞保局有關上述保險之原核定事項不服，覺得自身的權利或利益受有損害時，可以填具「勞工(就業)保險爭議事項審議申請書」，向勞動部提出爭議審議的申請。

勞動部提醒，若勞工保險被保險人倘不幸染疫，未來於申請勞工保險相關給付時，如果發生是否為職業傷病的爭議，也可以透過爭議審議制度，獲得再次審查的機會。