一名方姓麵包師傅在今年3月7日晚間，因感情與金錢糾紛，帶槍到高雄市大樹區九曲堂火車站伯公祠旁的練歌場找簡姓前妻談判，練歌場劉姓老闆與吳姓客人聽到爭吵聲，疑想上前勸和，卻遭方嫌連開 10多槍，2人中彈傷重不治，檢方今天偵結起訴，痛斥方男殺意甚堅，視人命如草芥，依2個殺人罪起訴，並建請法院對量處最嚴厲之極刑，使其與社會永久隔離。

警方調查，64歲方嫌與59歲簡姓前妻疑有感情與金錢糾紛，女方在醮伯公祠的練歌場打工，方嫌昨傍晚先到練歌場與簡爭執，再返家取 槍登門談判，吳、劉2男聽到吵架聲，可能想上前勸架，卻被方嫌連開10多槍，公親變事主，無辜喪命。

警方在隔日上午在高雄市大寮區台88快速道路高架橋下逮捕到他，並在他的機車置物箱，搜出凶槍。

警方訊問方嫌槍枝來源，方嫌供稱是1名朋友欠債押給他，但警方發現該友人只是虛名，懷疑他未吐實，將持續追查槍枝真正來源。

對於為何槍殺2人，方嫌供稱找前妻談判時，不滿疑與前妻有曖昧關係的吳姓友人扭打他，造成他右眼受傷，另劉男因出面勸阻，一時憤怒才槍斃2人，行凶後相當後悔。