台中女蛟龍何品莉勇奪世界蹼泳錦標賽2金1銀_創我國史上最佳。（台中市政府提供）

國際蹼泳總會於7月3日至11日在俄羅斯托木斯克舉行的第21屆世界蹼泳錦標賽暨國際大學蹼泳錦標賽，台中女子優秀蹼泳好手何品莉在強敵環伺的競爭下先勇奪世界蹼泳錦標賽銀牌佳績，是我國參加此項世界錦標賽中的有史以來第一面獎牌；另國際大學蹼泳錦標賽更包辦100公尺及200公尺雙蹼的冠軍，再度創下歷史新高成績。

運動局指出，何品莉選手是台中潭子人，更是台中極為優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，此次勇奪世界蹼泳錦標賽2金1銀，創下我國參加蹼泳國際賽史上最佳成績；運動局長李昱叡代表市長盧秀燕表達恭賀，盛讚何品莉卓越超群，勉勵繼續突破自我再創佳績。

李昱叡說，何品莉在去年全民運動會，代表台中參加蹼泳項目獲得2金1銀1銅，其中在100公尺雙蹼項目更是打破全國及大會紀錄，不僅參加蹼泳項目，何品莉也參加水上救生項目個人獲得4金1銀的好成績；水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人及穿蛙鞋救援浮標帶假人比賽中雙雙打破大會紀錄，可說是國內女子優秀運動員之一。

李昱叡表示，何品莉此次參加2021年世界蹼泳錦標賽暨國際大學蹼泳錦標賽，是大學生涯中最後一次參與，同時也爭取2022伯明罕世界運動會的參賽資格，此次在世錦賽她參加50公尺、100公尺、400公尺雙蹼項目，其中在400公尺雙蹼獲得銀牌，100公尺雙蹼獲得第四名，預賽更是打破自己去年全民運動會所保持的全國紀錄，更是我國選手在蹼泳世錦賽有史以來的首面獎牌，各國家最終參賽名單將於年底公布。

李昱叡強調，盧市長上任後，台中市推展全民運動不遺餘力，除多元推展體育運動外，去年全民運動會共獲得57金、51銀、46銅佳績，三連霸總統獎的好成績外，蹼泳更獲得女子競賽種類錦標排名第1，顯見台中對於推展蹼泳的重視，選手出色的表現，更充分展現全民體育運動推動的成果；每年度更辦理議長盃蹼泳賽、裁判及教練講習會，讓更多市民認識蹼泳外，也讓選手有提升技巧和實力的機會。