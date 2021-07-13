摩斯漢堡(安心食品)連續七年與勵友基金會合作愛心發票箱，今年逢新冠肺炎疫情影響，勵友基金會服務的弱勢家庭孩童，多數因學校停課及家長工作影響等因素，生活上面臨餐食緊急需求，摩斯漢堡基於長期的合作關心並發揮企業社會責任，由福光昭夫副總經理代表捐贈93箱共2232包冷凍湯品，勵友基金會高正吉董事長致贈感謝狀，感謝摩斯漢堡於疫情下發揮愛心幫助孩童們餐食上的營養補給。

摩斯漢堡(安心食品)支持公益不遺餘力，於全台店舖放置發票捐贈箱及零錢箱，顧客可自由捐贈發票或小額零錢，近期因疫情關係歡迎消費者將電子發票捐給勵友基金會「愛心碼101」，摩斯漢堡號召顧客共同做愛心。2020年於全台摩斯漢堡的發票捐贈箱及零錢箱，共兌獎募集1佰13萬元，所籌募之款項使用於勵友基金會開案服務之高危弱勢兒少，以及社區少年服務、兒少課後據點提供國中小課輔、供餐服務、兒少培力服、少年服務中心暨好young少年創意基地等。

摩斯漢堡(安心食品)的CSR備受國際高度肯定，榮獲第六屆「亞洲永續報告獎」－「亞洲最佳SDGs報告」金獎、「亞洲最佳多元性報告」銀獎、「亞洲最佳供應鏈報告」銀獎、「亞洲最佳職場報告」銅獎，首次參加勇奪四大獎項殊，近期更榮獲第十一屆「亞洲企業社會責任獎」-「健康衛生推廣獎」。

摩斯漢堡長期推動兒童及銀髮社區食育活動、號召員工捐血、店鋪送餐關懷、愛心義賣等活動，秉持貢獻人類；貢獻社會」經營理念，致力落實企業社會責任(CSR)，同時針對公司治理、環境、社會(ESG)等各個面向，用心把每個面向與環節做到最好，秉持著與社會共好的精神，邁向永續發展、發揮愛心關懷的力量。