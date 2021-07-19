台北市針對國中小開學上課，擬採「線上與到校混合班」，雲林縣政府教育處19日表示停課後縣內國中小即是「線上與到校混合」，不過以線上為主、到校為輔，為避免老師線上與到校教學兩頭忙，到校學生也是利用電腦或平板參與線上教學，開學後將延用此一方式。

台北市長柯文哲日前被問及國中小學將於9月開學問題，表示暑假已過一半，北市府計畫採「線上與到校混合班」，少數人到校上課（在家無人照顧的學生）、多數人在家上課。對此雲林縣政府教育處處長邱孝文認為，疫情期間，線上與到校混合教學是最可行的方案。

邱孝文說，疫情期間停止到校上課後，縣內各級學校即著手規畫線上教學，但考量部分學生在家無人照顧，或是沒有在家上課的設備，也開放有需要的學生到校上課，由學校提供筆電、桌上型電腦或平板，與在家學生一起線上上課。

雲林縣學校老師經過2個月的線上教學，採用同步直播、非同步錄影的「混合方式」教學，並藉由班級LINE群組、電話解題，或透過視訊軟體與學生互動，教學經驗已相當豐富，即使開學後尚未解封，也可順利因應。

邱孝文指出，之前部分學生是因缺乏設備而必需到校上課，所幸6月間台積電慈善基金會捐贈雲林縣200台再生筆電，加上縣府與電信業者合作提供網路服務，讓不少學生已可在家上課，因此9月開學後，將以「線上為主、到校為輔」。

雲林縣政府也針對弱勢家庭學生寒暑假用餐問題，推出「幸福飽胃站」政策，發放縣內5000餘名弱勢學生4大超商餐券，今年5月防疫3級警戒後線上教學期間，則讓學生到特定店家或學校領取餐點，全方位幫助弱勢學生度過疫情難關。