新華社24日晚間發布了中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱：雙減意見）。該意見提出，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上述規定印證了前一天的資本市場情緒——K9（義務教育階段）教培機構資本化道路被徹底堵死。

前一天也就是23日，港股教育股集體重挫，新東方-S大跌40.61％，創上市以來最大單日跌幅後，23日美股收盤，中概教育股大跌，新東方跌超54％、好未來跌超70％、高途集團收跌63.26％。當天，好未來市值蒸發93.62億美元，高途市值蒸發15.54億美元，新東方市值蒸發59.49億美元。三家公司市值在週五一天共蒸發約1092億人民幣。

與今年年初的股價高點相比，三家公司的累計跌幅均在90％左右。對這份「雙減」新政，有業內人士直接表示，影響太大，建議教培行業轉型、轉行。

第一財經報導，中國民辦教育協會會長劉林24日晚間表示，自己正在緊急弄一個倡議書《中國民辦教育協會率有關校外培訓機構聯合發出倡議書》。這份由中國民辦教育協會聯合新東方、好未來等120家全國性校外培訓機構發出的七條倡議中，第一條就是——深刻認識「雙減」重大意義，堅決擁護中央決策部署。

根據「雙減」意見，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，落實這一檔，對已經上市的校外培訓機構產生巨大的影響，這些機構要麼選擇退市，要麼要在上市資產中剝離學科類培訓機構，而正準備上市的學科類培訓機構，上市的通道已經關閉。