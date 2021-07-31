台中市政府都市發展局運用資訊技術建置「廣告物許可申請系統」，將於8月2日上線服務，系統透過網路雲端作業，導入無紙化申請流程，提供民眾隨時送件、即時掌握進度功能，以網路申辦代替實體申請，打造「減碳透明 防疫便民」新服務。

都發局指出，台中市商業發達，招牌廣告林立，雖提供消費指引，但也可能成為都市街道景觀紊亂的因素，而對於招牌廣告的申請，民眾常因不了解設置規範及申請程序而怯步，因此市府推出「廣告物許可申請系統」，協助民眾提升申請意願，進而改善街道景觀與環境安全。

「廣告物許可申請系統」具備以簡單圖文解說複雜法規的諮詢功能及線上補正通知與申請進度查詢功能，民眾可了解各式招牌廣告設置規定、位置、尺寸、形式及申請方式，方便評估並可隨時線上申請，且能即時掌握進度。

都發局指出，民眾可直接搜尋「廣告物許可申請系統」或由都發局網站首頁點選「建管便民服務／廣告物許可申請系統」（https：／／mcgbm.taichung.gov.tw／ad／main），系統中有諮詢及QA功能，另提醒申請時須以「自然人憑證」登入，確保申請個資安全。