黑松(1234)今日舉行股東會，董事長張斌堂說，公司即將邁向百年企業里程碑，將逐步實踐三大營運方針包括生活品牌、超越代理及進化銷售。未來將加速數位轉型，塑造品牌價值，開發高價值健康新產品，更新碳酸生產設備，也將完備酒品事業布局等。

張斌堂指出，109年與百事立頓協力完成第一期五年策略聯盟，讓立頓即飲茶在常溫奶茶市占率由14%擴大自18%，雙方也完成自110年起第二期五年續約，營運成長新動能將持續不斷。黑松在酒品事業續結盟譽加集團，以齊全不同價位產品組合與全通路拓展；金酒方面，黑松創新推出「58金高千日醇」，系統化提升酒價值。

疫情讓民界更重視健康，張斌堂說，看好消費者將日益重視機能性及健康訴求產品，攜手日本好侍集團，將L-137熱封乳酸菌應用在多項產品。黑松也跨足生技事業，推出人蔘精、葉黃素濃縮精華等，為不同健康族群提供多元食品，也為營運增加活水。另外，台灣咖啡市場逐年成長，看好咖啡的穩定成長趨勢，黑松也推出仿手工製程的萃取技術，推出韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡，也頗受市場青睞。

張斌堂指出，黑松積極掌握新世代消費模式，整合空虛擬通路平台操作，位媒體取代電視廣告，透過動吃教室系列影片與動吃桌遊，跨界行銷茶花品投，並投入開發智能販賣機台促銷模組，優化行動支付工具，拓展更多客源。