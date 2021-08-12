振樺電12日公布第二季財報，雖受匯率及供應鏈缺料挑戰，但因集團調整體質綜效顯現，營運逐漸步上軌道，帶動獲利結構優化，單季毛利率維持36％，稅後淨利8735.8萬元，EPS 1.17元，累計上半年EPS 1.69元，為去年同期三倍，並雙雙繳出「三率三升」成績。

振樺電第二季營收21.23億元，年增約11.7％，營業利益2.4億元，營業利益率11.4％，創集團合併以來紀錄，較去年同期成長150％，稅後淨利達8735.8萬元，EPS 1.17元，創近六季新高，本業表現穩健回歸。不過，由於新台幣升值影響，稅後淨利仍受匯損侵蝕，EPS業外影響數約0.8元。

振樺電表示，集團接單暢旺，三大事業體在手訂單皆已累積滾動滿單至年底，能見度已看到明年首季，然目前因缺料影響，訂單達交率仍不到七成，預計第三季供應鏈以網路晶片與美國鋼材短缺為主要變數，而9月起有機會逐步緩解，成長力道可期。

展望未來營運，三大事業體在疫情挑戰下業務仍大有斬獲，包括POS歐洲、中東及印度通路市場強勢回歸，新里程碑更成功切入全球零售250強集團客戶，KIOSK大舉拿下美國自助倉儲前五強中兩大終端運營商，合約包含硬體軟體及3～5年訂閱制維運服務整體解決方案（KaaS）。

瑞傳部份，半導體龍頭檢測平台專案已逐步放量，歐洲則掌握電動車充電樁龍頭運算控制平台需求，法人看好振樺電三大事業體重要長期專案大單將於第四季起發酵，未來2～3年逐步貢獻，隨營收量能擴大，獲利能力也可望成就規模經濟後大幅躍升。