鋼聯(6581)今日舉行股東會，總經理方彥斌指出，未來將透過新增廢棄物處理，持續帶動營收成長動能，預期今年營運表現可望較去年成長。他指出，在大陸限產鋼、鐵、鋅等的情形下，預期下半年國際鋅價仍將維持高檔水準，預期每噸將在2,900~3000美元左右，不過還是存有變數，例如美元指數先前飆到93，現在又在92.5左右盤旋，鋅價到年底變數仍多。

鋼聯在109年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條，110年將拉高處理量能+30%。廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，方彥斌說，110年已納入營運陸續出貨，跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。他說，目前已完成開源節流戰略部屬，將全面啟動多角化營運方向，預期第三季順利取得各項再利用許可後，朝擴大營運成長大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。

鋼聯百分百子公司台鋼資源去年貢獻合併營收約7%，今年在鋅價大好下，以第2季氧化鋅銷售收入佔營收比重從去年同期6成不到飆至85%，今年台鋼資源在安定化合格率持續逐季往上增加，今年上半年本期虧損1,511萬元也較去年同期大幅收斂64%，將積極朝由虧轉盈的目標前進。

鋼聯110年第4季將新增3大項共11類型不同資源廢棄物料源，以充份利用剩餘產能，方彥斌表示，其中包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF/RDF衍生燃料等項目，逐步邁向全面多元化成長動能佈局，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤物料外，將增加國內難處理高單價之廢棄物。台灣鋼聯全資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策。

鋼聯表示，過去三年來努力完成轉型，透過新增可處理資源廢棄物以及台鋼資源擴充產線及預拌混凝土廠投產，全面建成未來公司成長的基礎，上半年合併營收7.8億元優於去年同期(+20%)，獲利2.21億元，EPS 1.98元優於去年同期的0.54元。