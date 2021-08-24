美股短期回檔後止跌反彈，看來Fed縮表的利空暫時淡化了，台股這次終於跟上腳步，周一在航運股重回短線主流下，帶動加權指數大漲站上5日均線反壓，雖然技術面而言，必須克服10日線反壓才能確認空方結構轉弱，但至少周一的長紅K棒可視為趨勢即將扭轉的先兆。

從盤面來看，航運股是反攻的主角，散裝航運在BDI(波羅地海運價指數)創13年來新高、日租金衝上5萬美元的利多消息激勵下，散裝輪指標領先衝上漲停板，並帶動貨櫃三雄同步轉強；由此可知，短線人氣還是以傳產為主軸。

回到電子，電子股雖有普漲，但並無領軍指標，且電子股佔成交比重一度跌破4成，顯然周一大漲，市場力並未在電子股中著墨，這也是周一電子並無強勢主軸的主因；不過，電子股雖然不是短線焦點，但因為此波台股的大跌，造成多次恐慌賣壓釋出，也說明電子股將會有很多基本面超跌的好公司值得選擇。

整體分析，美股的回檔壓力既然減輕，則干擾台股的變數也就消除了，有助於台股的中期反彈行情展開，而周一的長紅棒可視為扭轉中空趨勢的開始，從產業未來看機會，半導體、晶圓代工、電動車等概念股是可以逢低切入的方向。(倫元投顧提供)