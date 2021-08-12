華航(2610)今天召開股東會，會中承認109年度營業報告書及財務報表，華航董事長謝世謙表示，去年受到疫情影響，但因18架貨機帶動充分發揮效用，而今年疫情也在蔓延，所有國家邊境管制，客運恐無法在第4季恢復。不過，華航新進3架貨機加入營運，發揮效用，今年營運主軸還是以貨運為主，21架貨機運行中，再加上客載貨，發揮最大效能。

華航去年個體全年營收為1,063.27億元 營業淨利48.85億元，全年稅後淨利1.4億元，每股稅後盈餘0.03元。客運受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制與嚴格檢疫措施等普遍限制下，旅客驟減、航班大幅取消；去年第4季國際疫情持續嚴重，復因病毒產生變異，台灣實施秋冬防疫專案邊境管制，並暫停轉機旅客過境，使客運需求進一步減少，去年客運（個體收入）年減78.68％。

貨運因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，華航因應市場變化，充分發揮18架747F及全新引進的777F全貨機運能優勢，搭配客機腹艙運能，全力衝刺貨運營收；去年第4季單季貨運營收更創歷史新高，去年全年貨運（個體收入）年增88.21％。

展望今年，謝世謙指出，客運市場將配合政府開放程度，機動調整客運班次，華航亦積極規畫及爭取季節性、主題性等各類包機或包區、包艙服務等客製化產品，提供旅客多元搭機服務。

貨運市場則因今年全球持續防疫加上宅經濟、電商及相關通訊設備等需求穩定成長且海轉空商機可望支撐空運市場維持一定需求 預期整體貨運艙位仍緊俏。

華航以靈活的調度能力，波段性調節航班運能，今年可運用全貨機達21架，全新空中巴士A321neo客機將於今年底前陸續續交機。