惠明盲校教師羅綉靜指導視聽雙障學生辨識符號。（惠明盲校提供／王文吉台中傳真）

惠明盲校教師羅綉靜自製教材教具，輔助盲生學習。（惠明盲校提供／王文吉台中傳真）

惠明盲校教師羅綉靜帶領有伴隨肢障的學生參與樂器表演。（惠明盲校提供／王文吉台中傳真）

台中高工沈志秋主任首創全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

四維國小校長黃圓媛推動向典範學品德課程。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

東陽國小校長吳文芳長年耕耘偏鄉學校。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市有4位師長榮護教育界最高榮譽「師鐸獎」，惠明盲校教師羅綉靜自創「抽象符號觸摸化」，協助盲生愛上學習，並引領聽障生聽音樂，感受世界的聲音。東陽國小校長吳文芳深耕偏鄉，四維國小校長黃圓媛推動「向典範學品德」，台中高工主任沈志秋開設全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」。

「現在不能，不代表以後不能。」惠明盲校教師羅綉靜說，許多學生多重障礙，又盲又聾又啞，還常常會有肢體或情緒行為問題，無法用一般方式教學。她嘗試多感官方式教學，運用盲人的觸覺敏銳度，使用觸覺替代視覺學習，例如自創可觸摸的符號，協助盲生學習。

羅綉靜舉例，上陶藝課時，指導盲生小祥將陶土桿棍貼在三角形符號上，透過觸摸來感知圖形；接著在陶藝教室門口貼上相同符號，經過1年學習，小祥可以辨識符號代表的意義，知道哪個符號代表上什麼課及在哪裡上課。

「誰說聽障生不須要音樂？」羅綉靜也引導聽障生感受世界的聲音，她提到，小翔先是主動將輔具放在耳朵聽，興奮表達渴望聽到聲音，下個學期更戴上耳罩式耳機，作勢聆聽古典音樂，陶醉地笑出聲音來，令她深受感動。

「老師要當學生的貴人，牽引他走一條不一定平坦，但是有未來的路。」台中高工沈志秋主任表示，他首創全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」，從國中技藝班、高工產學專班到勤益科技大學產學攜手專班，合組策略聯盟，推行8年一貫的冷凍空調人才培育。

四維國小校長黃圓媛自102學年起，連續8年推動「站在巨人的肩膀看世界」向典範學品德課程，並創新校務經營，整合閱讀、國際、生命、藝術與人文等教育，結合社會資源至台南市樹人國小，進行壽司飛行公益活動，共享課程及資源助偏鄉。

東陽國小校長吳文芳長年耕耘偏鄉學校，也成功翻轉百年老校，為偏鄉的孩子設計書法、雙語、獨輪車等多項特色課程。他說，孩子的品德教育非常重要，他以「誠」領導學校，東陽國小不只榮獲教育部品德特色學校，也拿下台中市友善校園特優學校與亮點學校等殊榮。

教育局長楊振昇表示，師鐸獎是教育界的最高榮譽，恭喜每位獲獎的師長，同時感謝每位在教育工作崗位積極投入的師長。每一位付出的老師，都是為學生們生命中的貴人。