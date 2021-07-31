大陸四川辭書出版社的《小古文120課》，適合小學生閱讀，書中有填空、問答、與繪圖，互動性強。圖為收錄於該書當中的〈女媧造人〉故事篇章。(李侑珊翻攝)

課綱去中國化導致文史教材七零八落，中國史被大篇幅刪減，不只學校老師苦喊教學困難，父母更是憂慮不已。新北一名家長直言，「以台灣現在的教材，恐怕到小學畢業也不會聽過黃河、渭水、山西」，因此選擇簡體版的大陸課外讀物，帶領女兒一路從《詩經》、《史記》讀到《山海經》與《三國志》，補足學習脈絡。

末代指考甫結束，今年的歷史考試當中，除了幾乎看不到中國近代史相關題目，即便考到明清史也多以台灣為主，中國古代史題目更是寥寥無幾，整份試題語境更是將台灣與中國並列獨立，滿滿的政治味，引起歷史學者批評。

面對諸如此類文史教學與考題內容呈現去中國化的情況，特別在蔡政府執政以後，更為明顯強烈，不少家長憂心，孩子無法在學校學到完整的文史脈絡，補習班迎合考試，更不可能補足相關知識，因此只能自行找教材，並充當課輔老師，帶著孩子閱讀與學習。

像是曾在補習班教書的律師蘇逸修，便是看到孩子的國中歷史課本，刪除中國史的程度怵目驚心，因此從去年暑假開始，推出「兩岸初中（國中）歷史課本分析比較」相關課程視頻，一方面除了引導孩子學習，更協助台灣的家長、老師與學子們，擺脫政治，正確學習中國史。

新北一名家長Jane表示，今年因為疫情的關係，5月中旬就開始遠距上課，學校也沒發紙本的暑假作業，時常關注蘇逸修律師臉書動態的她，便依循其專業指引獲得靈感，買了大陸四川辭書出版社的《小古文120課》，給小學三年級升四年級的女兒閱讀。

Jane提到，類似書籍很多，爸媽或孩子們可依照喜好來選書。至於她為何替孩子選擇這本讀物，在於適合小學一到六年級的小學生，內容120課共分10個主題，每個主題約12課上下，每課都只有2頁，節選自經典中的某一段；有註釋，難一點的文章有翻譯，可自學；每課都附上小作業，有的是連連看，也有填空、問答等，有的還要求繪圖。書後面有解答。

Jane指出，她非常喜歡編者選的內容，從《詩經》、《史記》到《千字文》，從《莊子》、《山海經》到《三國志》等，取材非常豐富。課文編輯由淺入深，女兒的學習成果也不錯，「我女兒幾乎都是自己先寫，看不懂才問我，結果我發現她八成都寫對。」當然她也會陪讀，「我不會要求女兒背起來，只希望她能享受閱讀的樂趣和古文之美。」

Jane更直言：「書裡提到〈精衛填海〉，書中的發鳩山是在山西。我拿出地圖告訴她黃河、渭水和山西在哪裡。如果不是因為這套書，以台灣現在的教材，恐怕到小學畢業也不會聽過黃河、渭水、山西。」

Jane無奈地說，不願看著孩子學習被殘害，現在家長甚至得當起課輔老師，但平時工作與家務繁忙不已，除了時間有限，更不是所有爸媽都有相應的知識能力來引領孩子，政治引導教改的結果，是為台灣更多家庭造成更巨大的壓力與憂慮。