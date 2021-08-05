疫情造成許多弱勢家庭、社福機構的捐款減少，信誼基金會董事長張杏如主動聯繫挹注0-12歲「兒少安置教養機構」費用、學習資源和清潔保健用品，透過各縣市社會局的推薦，截至目前已贊助13所兒少安置教養機構。

根據聯合國教科文組織報告顯示，過去一年，世界各國受疫情影響相繼關閉學校一段期間，2020年全球188個國家大約有17億兒童的教育因此受到嚴重的影響。

多項研究更指出，孩童的閱讀和口語表達能力嚴重落後。英國國家教育研究基金會針對6～7歲的學生做的測試，發現疫情之下學生的閱讀和數學程度平均落後了2個月。而同年的學童中，弱勢學童所受的衝擊更大，閱讀和數學程度比非弱勢學童落後了整整7個月。

張杏如指出，近三個月來台灣忙著防疫，倉促停課對孩童的學習產生了重大的變化。關注孩童停課不停學、學習不中斷之際，更不能忽視弱勢孩童學習的權利。

張杏如認為，閱讀和遊戲是孩童最重要的學習途徑，特別是閱讀能力，是孩子接觸世界、構建知識的基礎，更不能忽視。信誼基金會除了贊助兒少機構經費、清潔用品外，也依孩童年齡，為0-2歲、3-6歲、7-12歲的孩童，挑選適齡的書籍和遊具。

位居台北車站附近的愛慈社會福利基金會，安置了18個月以下疑似愛滋寶寶、毒品寶寶和保護性寶寶，以及18歲以下的「特殊需求兒少」。

愛慈基金會執行長鄭敏菁表示，這次的疫情來的又快又急，不僅孩子的固定心理諮商被迫暫時中止，長期以來社會捐助書籍與教玩具也較匱乏，長時間待在安置家園不能外出發洩體力的孩子們，漸漸顯現了不安與躁動。幸好信誼基金會即時幫忙，才緩解了問題。

鄭敏菁表示，收到信誼基金會捐贈物資的第二天，便看到一位孩子手腕上戴著自己親手用編織器做的幸運手環，過兩天又發現她也送給了社工和其他的孩子；有位孩子因為收到的最新的桌遊難度比較高，花了一整天的時間去研究玩法，並教會其他的孩子一起玩。