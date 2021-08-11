清華大學電機系每年提供豐厚獎學金鼓勵學生出國交換，但疫情阻隔了出國路，電機系決定提供學生線上國際學習的機會，將20萬元的暑期海外名校體驗獎學金改用於修習國際頂尖大學線上課程。今年暑假就有電機系學生修習全球最頂尖的現代音樂學院--波士頓伯克利音樂學院線上實作課程，實現跨領域的夢想。

清華電機系每年提供大一甲組及大二乙組各10名學生暑期出國交換獎學金20萬元，2014年以來，系上已有85名學生利用這筆獎學金出國交換。但去年開始，出國交換的路被疫情阻絕，電機系讓學生自行決定將交換機會保留到明年再去，或是改為申請心目中最想上的國外名校線上課程。

電機系主任劉靖家指出，清華鼓勵學生出國交換，並提供許多獎學金，但有些學生很嚮往的課程並未在暑期開課，如果改為修習線上課程，則可完全打破時間地域的限制。許多名校這一兩年開出了升級版的線上課程，結業時可取得證書，還有教授一對一指導，甚至舉辦線上團體活動，提供互動交流的機會。

清華電機系甲組大二生蘇東誠今年暑假就選修了3門線上課程，包括美國波士頓伯克利音樂學院的音感訓練與音樂製作課、以及1門專業機構開設的進階程式語言課。蘇東誠是清華阿卡貝拉人聲樂團的團員，一直希望能結合電機和音樂專長，發展出新的可能。

蘇東誠表示，許多頂尖名校收國際交換生的資格很嚴、名額也少，但如果報名線上課程，機會就增加許多，且課程選擇更豐富。他今年暑假還同時申請到企業實習，「可以在一個暑假內完成實習與國際學習，也是疫情前想不到的事。」