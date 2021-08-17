清華大學為表揚在德行、體育、社會服務等領域五育並進的學生，設立「行健獎」。今年共有17名學生獲獎，包括電機系鉛球好手郭柏辰、在電腦大賽獲獎又開畫展的蕭亦程，及克服肢體障礙、在體育及文學方面雙雙獲得佳績的劉育瑋及李欣恬，展現清華學子多元跨域的才華。

清華大學自2018年創立行健獎，由校長賀陳弘命名，源自清華校訓「自強不息，厚德載物」所引的「天行健，君子以自強不息」，希望勉勵清華學子都能不斷力求進步並幫助他人，也讓獲獎殊榮不再只是學業優異生的專利。

行健獎得主、材料系大三生李欣恬13歲時罹患骨癌，經歷無數次手術治療，在大二那年因癌症復發而截肢，但她不僅沒有因此休學，甚至在住院期間申請遠距修課並獲得書卷獎，還利用住院時光提筆寫下散文《夜空星熠》，記錄截肢的心路歷程，得到2020年文薈獎大專社會組全國第1名，也在今年榮獲總統教育獎。

電機系大三生郭柏辰勤奮苦讀之餘，利用空閒時間積極練習鉛球及標槍，被師長評為文武雙全的才子。他從國小開始練習鉛球，上大學後在男子標槍前全國紀錄保持人周宜辰指導下學習標槍，109年全大運不僅拿到鉛球和標槍的雙金牌，鉛球成績更打破大會紀錄。

資工系大四生蕭亦程則是另一位跨領域優秀代表，興趣橫跨資工與美術。他是清華資工系組隊參與國際超級電腦大賽的隊員，獲得2020亞太高效計算AI競賽亞軍，他同時也擔任教練，帶領學弟妹在各項電腦大賽中獲獎。

工科系大四生李昕紘也是今年行健獎得主之一。他在課業之餘積極投入公益活動，參加了清華的坦尚尼亞志工團，協助募款、義賣、並將募得的二手電腦等物資運往東非，也利用假期飛往當地服務42天。