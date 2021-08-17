因國內疫情警戒降級，台東縣教育處預計9月1日正常開學，日前召開全縣校長視訊會議，宣達防疫準備相關工作指引，偏鄉學校班級人數少，只要拉開適當距離，無需設置用餐隔板，市區學校用餐時，則要採用隔板或梅花座或維持社交距離。

各學校已停課100多天，因國內疫情警戒降級，全國高級中等以下學校將於9月1日開學，台東縣政府教育處已於日前召開全縣校長視訊會議，宣達「開學前後防疫準備工作指引」。

針對餐飲防疫措施，教育處長林政宏指出，偏鄉學校班級人數少，只要拉開適當距離，無需設置用隔板，而市區學生人數較多的學校，若有經費需求教育處也會提供協助，建議各校使用永續環保材質製作隔板。

校園操場仍維持開放，但是廁所不開放，學校縣外教學活動仍應暫停、游泳部分除游泳校隊訓練外，其他游泳課程仍暫停。若教學活動無法佩戴口罩，須調整教學內容及評量方式。

教育處長林政宏表示，目前全縣教職員工疫苗接種率達9成，教育處已規畫開學防疫指引，協助各校做好萬全準備，並配合中央CDC以每兩周做1次滾動修正，已協請環保局排定時程，於開學前至各校全面清消，讓家長及學童安心。

此外，台東高中校長蔡美瑤表示，開學前的新生始業式將分兩天進行，首日讓新生到校認識導師，同時確認家中資訊設備是否充足並予以協助，須全程戴口罩；第2天則進行線上始業式，讓新生認識學校。

蔡美瑤指出，全校教職員工除了兩名因身體因素尚未施打疫苗，其餘皆完成第1劑接種，請學生及家長放心。