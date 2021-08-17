9月1日開學，新北市採實體授課為原則，並提出「實體授課」、「線上授課」、「分流授課」等授課模式，因應虛實整合是新冠肺炎疫情之下的新常態，新北市教育局已建置完成班班有無線網路、教師平板及桌上型電腦，還增購7000個視訊鏡頭、4935個平板立架，讓老師可以運用於實體教材或線上課程。

教育局表示，在嚴格落實防疫措施前提下，一、二級警戒採實體授課為原則；若有教職員工生確診而停班或全校停課的情形，則改為線上授課；而停課後再復課的情形，則授權學校可以全校降載的概念，自主規劃年級、班級分流授課。

教育局為強化教師分流授課的教學能力，將19日辦理2場次分流授課教育訓練，讓各級學校開學一個月內完成分流授課演練，為未來疫情可能變化做足準備。

教育局表示，分流授課可依不同學科屬性採取不同教學方式，包含非同步、線上以及教師共課三種授課方式。非同步方式讓同學在家觀看公播版學習資源；線上方式在班級架設攝影鏡頭視訊教學，讓在家同學同步線上學習；教師共課方式為同年級同領域教師，部分負責實體課程、部分負責線上課程，讓不同情境學生有效分流學習。