湯蘭花與陳凱倫一起成為明星導師。（優藍教育機構提供）

湯蘭花與陳凱倫一起成為明星導師。（優藍教育機構提供）

活躍於1980年代的「一代佳人」湯蘭花，為了接受陳凱倫8月7日晚上的Zoom線上直播專訪，日昨專程北上來到剛成立的「陳凱倫直播間」討論內容，竟冒出一句「我覺得自己青春期，70歲才開始」，原來常年因氣喘無法下床、行動的她，兩個多月來，因每天早上6點半與陳凱倫、資深女星陳明利各自在家裡跟著線上瑜伽老師Joanne與全球幾百位學員一起練瑜伽，意外換來健康與瘦身成功，連過去合身衣服都全穿上身了。

昔日中視當家花旦、新加坡保險天后陳明利，過去有「情緒性高血壓」困擾，也因練瑜伽漸入佳境，她說：「最明顯的是凱倫，從聲音就感覺年輕了10歲！」陳凱倫加入瑜伽晨操兩個月，不但之前落枕因此不藥而癒，體重也輕了3公斤！

這段後疫情時期，因嫁到新加坡41年的女星陳明利，熱心邀陳凱倫，湯蘭花加入新加坡《優藍教育機構》平台共同學習「種子的力量」藍色傳奇系列課程，從《永不落空的力量》到《預見未來》，近2個月每天線上學習分別有了意外收穫，3位資深藝人，日前正式上場成了直播平台上「明星導師」。

陳凱倫已開了5堂「超越麥克風影響力」課程，為青少年短視頻「點評」，頗受歡迎竟成了每天「常客導師」 ，其中一堂為亞洲暑期青少年夏令營分享「與兒子陳銳親子故事」，引來青少年及家長熱烈回響與感動，讓「優藍教育機構」創辦人Dr吳銘峰博士力邀繼續開課。