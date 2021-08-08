勞保瀕臨破產，不是漲保費就是砍年金，無論哪一種，對你我的退休，都意謂著多付出、多準備。你的退休準備夠嗎？根據台灣人壽與政大的調查，尚未退休的國人，過半數認為退休金不夠、近4成沒準備退休金。該如何在財務健全下退休？

國發會的最新統計顯示，2026年時，65歲以上人口將佔總人口20%，年輕人、中壯年的扶養負擔會更沉重。再過幾年，全民將一同迎接超高齡的台灣，「如何規劃好退休生活」成為多數人最大的煩惱。

政大商學院與台灣人壽日前共同發布「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」大調查，結果顯示，國人「退休信心指數」已連2年不及格，落在59分左右。其中最令人擔心的面向，主要有退休準備不足、退休理財行動力低，還有醫療與長照資源短缺。這些憂慮如何化解？未退休族怎麼做好準備？本文整理專家的重點建議。

●憂慮1：退休準備不足，樂退變苦退

Q1：憂勞保破產，怎麼提最划算？

A1：未退休族及早自提、選擇最高6%

勞保財務吃緊，讓未退休族擔心從「樂退」變「苦退」。調查指出，每2個未退休族中，就有1人覺得未來退休金不足夠（50.4%）；74.1%的未退休族，認為未來年金給付會再調降，他們想依賴政府、但也明白不能太依賴。

政大風險管理與保險學系教授黃泓智指出，勞保財務缺口太大，要靠政府年改才有可能解決。不過政策落實將會循序漸進，他建議民眾，現在就開始同步著手退休準備，不宜等年改後再來煩惱。

民眾對勞保的財務嚴重性，大都有一定程度認知，6～7成人認為給付會再調降。黃泓智說，如果希望勞保基金30年內不破產，最有機會的方法，就是政府同步採取多元的解決方案：調降給付、提高保費，同時由官方挹注資金。

根據黃泓智的勞保財務狀況試算，政府每年若挹注200億元、勞保年金給付降低到60%，或是政府每年挹注1000億元、勞保年金給付降低到70%，都能讓勞保基金有30年的存續期間。然而，調降給付到60～70%，對民眾將是很高的負擔。

依現行勞退基金制度，民眾可以自選提撥0～6%比例存入退休金，但大部分未退休族並不會特別選擇自提。黃泓智按試算建議民眾，自提是最佳選項，且應該提到6%。若有自提，每月須額外投資的金額可從4808元降到1638元；若個人的投資報酬率又有6%之高，那麼每月須額外投資的金額，只要700多塊就夠用，可以補足退休金缺口。

他也建議民眾「及早自提」，因為愈早提、效益愈大。一名25歲的勞工，每多自提1%，增加的所得替代率有3.8%；但若等到40歲才自提，每自提1%，只能增加1.9%的所得替代率，等於直接砍半。

黃泓智並呼籲政府，應增加民眾在勞退新制的自提意願跟行動，同時鼓勵國人，自己額外投入資金做好退休準備，才能解決退休金缺口問題。

面對勞保可能面臨的危機，日常自己額外投入資金做好退休準備，才能解決退休金缺口問題。(示意圖/Shutterstock)

●憂慮2：沒準備退休金，理財行動力低

Q2：30～50歲未退休族，何時啟動理財最理想？

A2：及早開始做紀律性投資，更能享受複利效益

調查同時發現，在退休準備上，未退休族缺乏行動力，近4成沒準備退休金，主因是經濟能力不足、抑或是還在觀望。

許多30～50歲的未退休族認為，自己存款不夠，因此遲遲不進行理財。但政治大學金融學系教授楊曉文提醒，退休理財的最高原則，是透過更長期複利的效果，來累積退休準備的金額。換句話說，不必擔心本金太少，愈早開始愈好，用時間滾出財務複利。

「就算每月只存1000元，存60個月，就有至少6萬元本金，同時還能享5年複利效益。」如果金額再放大、時間再放長，成果還會有更可觀。至於時間多長才能算「長期」？楊曉文說，她認為大約30歲開始、65歲退休，算是比較理想的長期定義。

楊曉文還建議除定存外，未退休族也可以從低門檻的理財工具入手，提高行動契機。如本次調查中發現，年輕族群有愈來愈高比例投資零股，更有近4成未退休族曾用過零股準備退休金。她認為，退休準備應該及早開始，退休後繼續理財、善用自我價值再就業，也是值得鼓勵的趨勢。

日常開銷費用、醫療給付、長照成本都是退休後的財務缺口。適當配置的醫療保險是可以考慮的選項。(示意圖/Shutterstock)

●憂慮3：醫療保障、長期照顧資源不足

Q3：退休後財務缺口擴大，如何因應？

A3：理財不停擺、多方參考長照與醫療險種

高達95%的未退休族，擔心健保的財務不健全，自費項目變多、住院負擔差額增加等，都是隱憂。此外，未退休族對長照的了解程度明顯不足，逾6成人不熟悉政府近年積極推動的「長照2.0制度」，也沒有深入研究、投保商業的長照險。

日常開銷費用、醫療給付、長照成本都是退休後的財務缺口。每個人需求不同，楊曉文建議，應先制定好個人目標，並在能力範圍內盡量把缺口縮小。她分享一案例，是50多歲高齡失業者，由於勞退、勞保給付不足，造成財務缺口；但幸好當事人過去有購買醫療和長照險，某程度有效分擔了財務壓力，只需再張羅生活開支即可。

她指出，家庭照護功能正在減弱，每個人死亡前須被照護的時間，平均高達7.3年。實支實付的住院醫療險、商業長照險等險種，是民眾做長照與醫療規劃時，可以考慮的選項。

台灣人壽副總經理賴玉菁也認為，未退休族需要做好「3個防護」：安全的防護、確保財富穩健增值、事先做好資產傳承。「想達成這3個目標，可以挑選適合自己的保險方案。」她建議未退休族，如果經濟能力許可，在小額股票投資之餘，也可以研究儲蓄型保險、類定存保單，多管齊下，讓自己的退休生活更沒負擔。