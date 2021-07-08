舉重女將郭婞淳將擔任本屆東奧開幕典禮中華隊掌旗官。（資料照／國訓中心提供）

東京奧運開幕倒數15天，教育部體育署今天例行記者會宣布共有18個運動種類、66人次組成中華代表團，開幕典禮的男、女掌旗官預計由網球盧彥勳、舉重郭婞淳擔任。

體育署副署長洪志昌表示，本屆奧運開幕典禮掌旗官可以一男一女運動員，男掌旗官交給五度參加奧運的網球選手盧彥勳，「盧彥勳過去也參加過四屆亞運、兩屆世大運，將近20年網球生涯付出相當多，今年奧運或許也是他網球生涯最好的結局，所以請他任掌旗官；女掌旗官由女子舉重世界紀錄保持人郭婞淳擔任，她將在7月27日出賽，東奧開幕典禮是7月23日，而且她也是第三次參賽，是非常傑出選手、也是奪金重點。」

對於運動生涯能再次站上奧運舞台並擔任掌旗官，盧彥勳說：「非常榮幸擔任台灣奧軍代表團的掌旗官，這是一份榮耀，也是對自己20年來運動生涯的肯定。在此也預祝所有台灣選手，能在這一次東京奧運中，旗開得勝，為台灣爭取得佳績和榮耀。」

中華奧會東京奧運組團專案小組昨天（7日）下午正式通過本屆奧運代表隊教練及選手名單，我國正式取得東京奧運18個運動種類、66席參賽資格，包括射擊5席、田徑6席、射箭6席、游泳3席、體操5席、自由車1席、桌球6席、馬術1席、拳擊4席、划船1席、輕艇1席、跆拳道4席、空手道2席、舉重7席、高爾夫3席、柔道3席、網球3席及羽球5席。

這次中華代表團最早出賽的項目是自由車，完賽後因東奧籌委會規定必須48小時內離境，因此自由車7月26日就會是最早返國的代表隊，空手道競賽時間最晚，7月31日才會從台灣出發，至於奪牌目標，洪志昌表示希望超越上屆1金1銅，而選手已經長時間辛苦備戰，也期許挑戰隊史最佳成績。