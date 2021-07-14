東京奧運開幕倒數9天，選手們很快就要啟程前往東京，中華羽球隊男單一哥周天成跟代表隊成員一樣，正在國家運動訓練中心閉門訓練、進行最後備戰，上屆里約奧運他止步男單8強，5年過去更加成長，期待可以奪牌、朝金牌努力。

自從今年初打完3站泰國賽事後，羽球選手們已經有段時間沒有國際賽可以觀察對手狀況，加上國內5月中起新冠肺炎疫情升溫，奧運菁英們只能待在國訓中心不能外出，周天成笑說這樣的生活很適合自己，反而可以有好的休息、專注準備戰術和心態，可說是夢寐以求的生活型態。

周天成並說，奧運和其他比賽不一樣，雖然是最高級別，但還是要平常心面對，「要平常心又要興奮，是很特別的比賽經驗，希望有好表現。」

周天成已經有蠻長時間比賽時沒有教練在場邊指導，都是物理治療師高敏珊從旁協助，他表示，為了這次奧運，很早就展開準備，耶穌就是他的教練，請球迷不用擔心，而這次奧運因為日本新冠肺炎疫情進入第四次緊急事態，東奧籌委會決定採取閉門方式進行，周天成笑說：「我後面有高姐會喊聲，她就是最好的支持者了，所以不開放觀眾這方面沒有問題，我還是有『觀眾』的。」