歷經新冠肺炎再三攪局，東京奧運終要正式開幕。締造40年不間斷連載事蹟的日本漫畫《烏龍派出所》，原於2016年完結，也因應東奧盛事開展新篇，《週刊少年Jump》預告，漫畫中擁有獨特超能力、每4年才會從沉睡中甦醒的日暮警官一角，可能將再次現身。新篇除刊於雜誌，也將收錄於10月推出的最新單行本中，力挽金氏世界紀錄頭銜。

去年東奧因疫情延期時，台灣、日本都有不少忠實讀者於網上討論，被稱作「奧運男」的日暮該怎麼辦？漫畫中，日暮一睡就必須睡滿4年，清醒時間也都正好是奧運舉辦年，若睡眠不足4年就叫醒他，則會因他的怒火引發毀滅大災難。如今東奧延期一年才登場，日暮醒來後，若發現多睡一年，又會有什麼樣的反應？讓讀者紛紛期待劇情發展。

《烏龍派出所》由漫畫家秋本治創作，自1976年連載於《週刊少年Jump》，曾改編為動畫、電影、遊戲等，因動畫在台灣播出而廣為台灣民眾所知。2016年宣告完結時，推出第150集單行本(日本原書為第200卷)，成為「發行集數最多的單一漫畫系列」金氏世界紀錄保持者。

秋本治當時於書末感言中，稱呼第150集單行本為「單行本最後一集」，回顧自23歲連載至最終回，自己已經63歲了，簡直就像騎著烏龜去龍宮城的浦島太郎。而連載40年以來，他更是一次也未曾休刊，不僅被漫壇傳為佳話，他還曾出書分享自己的工作心法。

然而今年7月，漫畫家齊藤隆夫以作品《骷髏13》第201卷單行本，打破《烏龍派出所》締造的紀錄。原邁向完結的《烏龍派出所》也由出版社近日宣布，將收錄秋本治自2016年後繪製的特別篇故事，於10月出版第201卷，刷新單行本集數。