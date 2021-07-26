財政部表示，昨日財政部稅務入口網公告的5-6月期雲端發票專屬獎各獎別中獎號碼，是誤傳本年7月22日驗證會議開出的中獎號碼，今（26）日網站公告昨日開獎節目實際開出之中獎號碼，為確保民眾兌獎權益，昨日及今日公告的中獎號碼均予給獎。

財政部表示，為了保障民眾權益，雲端發票開獎組數就變成雙倍，所以財政部預估將多花3.7億元的獎金，但是會影響的就是雲端發票專屬獎800元的組數。

財政部說明，為確保雲端發票專屬獎開獎作業之公正性，每期統一發票開獎日（單月25日）前，均會邀請中華民國電腦稽核協會及資管學會於單月22日就當期雲端發票進行抽獎程式驗證及資料庫封裝，全程於東森財經電視臺錄影存證，本期驗證會議於本年7月22日舉行。

財政部指出，本案係因昨日開出本期雲端發票專屬獎中獎號碼後，印刷廠同仁於上傳中獎號碼至電子發票整合服務平台時，將本年7月22日驗證會議所留存之開獎號碼檔案上傳，今日上午進行開獎中獎號碼匯入中獎資料庫作業時，始發現上傳資料有誤。上開誤傳係因該部印刷廠同仁行政疏失造成，該部印刷廠李廠長已先口頭請辭，針對此項疏失該部將釐清並追究後續相關人員行政責任。

財政部進一步說明，因本年7月22日驗證會議開出之中獎號碼已於昨日稅務入口網站公告周知並通知民眾中獎訊息，為維護民眾兌獎權益，該日開出之中獎號碼亦符合開獎程序規定，故應予給獎，因此本期中獎號碼公布2批，所需經費將於本年統一發票給獎及推行經費支應，亦不影響民眾兌獎權益。

另為避免再次發生類似錯誤，嗣後開獎日中獎號碼上傳作業亦將由開獎公正人士（全國律師聯合會、中華民國會計師公會全國聯合會、工商協進會、電腦稽核協會及資管學會等出席代表）驗證確認後再上傳。