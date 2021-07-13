南投、花蓮警方及太魯閣國家公園管理處人員，在合歡山聯合防疫宣導。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

清境農場迎賓，員工先篩檢。（清境農場提供／廖志晃南投傳真）

疫情警戒13日微解封，遊客趕上合歡山看日出，但考量防疫，武嶺亭觀景台限18人；清境農場迎賓，員工先快篩；日月潭遊客稀疏，碼頭已可停泊，但遊艇業者希望先施打疫苗，再談開船；溪頭則僅開放住宿旅客入園。

仁愛警分局長莊順智表示，許多遊客都是清晨前就抵達合歡山，主要是要在武嶺亭看日出；提醒民眾，合歡群峰只開放武嶺亭觀景台、合歡尖山、合歡東峰、石門山及合歡主峰步道，其他區域步道封閉，遊客切勿擅自闖入。

清境農場場長董玉文表示，為了讓遊客玩得安心，台中榮總埔里分院醫護人員，到國民賓館為121名員工篩檢，結果均為陰性，下一批將於7月15日進行檢測；重新開園營業後，留客容量降載至3000人、綿羊秀及馬術秀場域維持1.5公尺社交距離。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，微解封首日，雖有遊客到日月潭但人不多；日管處配合政策指引，全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，但遊客中心及停車場維持40％容留量。水社及伊達邵碼頭緊急搶修後，可提供遊艇使用；朝霧及玄光寺碼頭因結構受損較嚴重，持續搶修中，預計7月底前可開放使用。

南投縣渡船遊艇公會理事長王英生則表示，雖然碼頭可以使用，但日月潭的遊艇都仍未營業，主要原因就是從業人員還沒有施打疫苗，遊艇客艙狹窄而且密閉，難免與遊客有肢體接觸，因為擔心感染風險不敢開船，所以持續停航，希望中央體恤民情，讓船長和助手先打疫苗，對遊客和業者健康都有保障。