前總統府發言人丁允恭今(14日)上午開車與騎士發生擦撞，現場酒測值0.23，涉及「公共危險罪」遭警方移送法辦。丁允恭今受訪表示，昨晚小酌，今天睡一覺起來酒精還沒退，他對受傷者很抱歉，自己主動報警，一定會負起責任。對此，媒體人羅友志嘲諷他「才幹過人」，要改成「才撞過人」了。
原來，丁允恭在今天上午8時許開車經過高雄市復興路與成功路口時，與一名機車騎士發生擦撞，騎士手腳受到輕傷，警方獲報到場後，發現肇事駕駛竟丁允恭。丁坦承昨晚有喝酒，經現場酒測值0.23，騎士送醫後無大礙，丁允恭事後遭帶回復興路派出所接受偵訊，遭依《公共危險罪》嫌送辦，目前警方還在釐清車禍原因。
不過，外界一度質疑，丁允恭在10時許被「函送」，但酒駕肇事沒被「移送」，遭質疑警方開「方便門」，高雄地檢署表示，酒測值0.15到0.24之間的酒駕肇事駕駛，可依《刑法》「第185條之3第一項第二款案件測試觀察紀錄表」規定進行測試，若測試合格，可另行函送。
媒體人羅友志今(14日)則在臉書發文狠酸，丁允恭過去被戲稱「才幹過人」，現在可能要改成「才撞過人」。網友則是嘲諷，「綠色是可以被原諒的，要給年輕人一個機會」。
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