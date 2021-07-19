六月份最熱賣台股基金排名出爐。隨著台股行情持續發燒，台股基金成為最受投資人歡迎的投資區域之一。據投信投顧公會統計，整體台股主動式基金規模較5月份增加256.4億元，月增7.8%，其中成長金額居冠的元大投信，更在定期定額扣款挹注下，規模激增57.2億元，將整體規模推升至636.2億元，雄霸管理台股主動型基金規模的冠軍寶座。

理財專家分析，觀察六月份淨申購規模增加最多的前十大台股基金，元大投信即盤踞5檔，人氣超旺。其中有「國民基金」稱號的「元大台灣高股息優質龍頭基金」單月淨申購金額即以18.4億元高居首位，主要來自定期定額約定扣款戶數達27.2萬人的熱情資金加持。

為協助國人做好全方位的台股投資配置，元大投信自6月起規劃「元大五小福」台股系列基金，在「元大台灣高股息優質龍頭基金」已建立口耳相傳的良好口碑，發揮母雞帶小雞效應下，「五小福」系列基金的推展活動旗開得勝，成效立見。

元大高科技基金在六月份以6億的淨申購金額竄升至前十大排行榜第3名，該基金以高成長的大型績優科技股為選股主軸，近期布局著重「5G」概念股，在長期績效優異下，一直深受投資人喜愛，目前亦為元大投信旗下規模第二大的台股基金。「元大五小福」裡的元大卓越、多福和經貿基金同樣表現得可圈可點，攜手躋身六月份前十大熱賣基金之列，反應投資人對元大投信是「台股基金專家」的高度認同。

元大投信的台股基金熱銷，很大部份也顯示投資人在挑選投資標的時，對「ESG」概念有越來越重視的跡象。元大投信為國內投信最早發展ESG 產品的業者，旗下元大台灣50 ETF、台灣高股息ETF、臺灣ESG永續ETF、台灣高股息優質龍頭基金、2001基金和經貿基金等多檔台股熱門基金，都獲得晨星ESG永續評鑑最高五顆地球評級，元大多福和卓越亦獲得四顆地球評級，顯示元大投信在台股投資操作上，積極追求績效成長的同時，也重視企業社會責任，落實ESG的理念。

元大投信台股基金團隊表示，展望下半年，由於聯準會政策態度尚不明朗，使得台股行情將面臨機會與風險並存的情況，投資人不妨採取核心衛星配置法，用有攻有守的投資策略來面對未來詭譎多變的市場行情。建議以訴求穩健、主要布局高股息、優質龍頭企業的「元大台灣高股息優質龍頭基金」做為長期定期定額標的，搭配較具攻擊性，投資配置各有不同的「五小福」系列基金，掌握台股波段機會。