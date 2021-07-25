國家通訊傳播委員會（NCC）大門。（圖／本報系資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前駁回中天綜合台申請播出新聞相關節目的規畫，理由是與去年換照時的營運計畫不符，且「難以防範大股東介入新聞製播。這2個理由，前者為虛，後者為實。中天綜合台就是想要變更節目內容才提出申請，否則又何必多此一舉？更何況三立台灣台跟八大綜合台早就能夠製播3節新聞，為什麼中天綜合台就是不可以呢？NCC以此否准中天的申請，不但無理且是嚴重雙標。

至於大股東可能介入新聞製播這個理由，則是赤裸裸的政治干預。試問NCC是否有明確的證據證明中天的大股東介入新聞製播？即使過去曾有，NCC也無權擅自認定未來一定也會有，更何況，NCC對中天股東及經營層的指控至今並未得到司法認定，憑什麼以此作為不准中天綜合台製播新聞的理由？

如果日後中天綜合台製播新聞後，NCC有大股東介入新聞製播且情節重大的真憑實據，那再收回或進行停播、罰款等處分也還不遲，豈有一開始就不給中天綜合台這一合情合理合法、且有前例可循的新節目規畫的機會？

從去年硬生生剝奪中天新聞台的生存機會，到這次嚴拒中天綜合台，NCC連最基本的「無罪推定」都做不到，而且明顯大小眼，擺明了就是「中天來一個就打一個，來兩個就砍一雙」，實在令人懷疑，NCC到底是有多怕中天播新聞？這個政府到底是有多心虛，多害怕被媒體監督？

NCC掛著獨立機關的招牌，所有的決策都是來自委員的決定，所以中天之所以「命運多舛」、屢遭NCC架枴子，也「有賴於」NCC委員鍥而不捨的打壓，其中，最受外界爭議的是台師大大眾傳播研究所教授王維菁，和台灣大學新聞研究所教授林麗雲。從關中天新聞台到否決中天綜合台新節目申請案，這兩位委員都是主要的審查者。

若就避免決策過於集中、陷入主事者偏見的風險來考量，NCC根本就不應該讓兩位委員執行同一集團的兩個重大申請案，況且王、林兩人的政治立場眾所周知，有了硬關中天新聞台的前例，這兩位委員會駁回中天綜合台的申請案也不令人意外，但這能讓申請人信服嗎？看在業界和社會的眼裡，只是再重創NCC的形象罷了。或者是NCC眼裡只有高層，根本不在乎社會清議了。

去年5月外洩的「總統府密件」中，曾提及NCC的3名新任委員裡有2人偏綠，可以「配合處理中天」，外傳王維菁與林麗雲即是那2位。從2人上任後，即連續被委以處理中天相關案件，且結果全是駁回來看，傳言或有可信之處。

NCC將中天集團的兩個申請案交給同樣的委員主審，不但對中天極不公平，也賠上了NCC的信譽，對兩位號稱傳播學者的委員更是有很大的傷害，他們的行徑就算一時取悅了當權者，卻違背學術專業和良心，未來恐怕將淪為台灣甚至國際新聞傳播界的負面教材。至於NCC竟然成了政府扼殺新聞與言論自由的幫兇，未來歷史也絕對會記下這一筆！（作者為作家）