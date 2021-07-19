台股在科技股領跌下，指數震盪整理收黑，但短線市場資金充沛結構不變，後勢仍以科技與傳產航運股輪動為主，但儘管短期指數空間有限，IC設計、車用電子、航運貨櫃與Apple手機概念股等，個股仍有表現機會，可逢低擇優布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，受到疫情影響，網路線上與線下整合是最主要的商業運作趨勢。受到這樣的模式帶動，跨界交易需求更為明顯，包括物流、電子商務類的營運成長熱度仍延續至2022年。先前因疫情關係居家隔離與封城，使得人力缺乏與物流需求大增，這些問題造成貨櫃報價上漲，全球運輸和港口人力也需要時間慢慢消化，轉嫁給終端報價，造成各國CPI核心消費、PPI指數大幅上漲，導致上半年航運成為內資主流，股價持續上揚。

周書玄認為，可預見下半年由於逐漸解封、港口運量有限，加上新舊船交接的服務，部分出貨時間仍將遞延，因此，航運業仍是看好，但應留意畢竟已上漲一段時間，相關類股股價波動可能逐漸會加大，但仍看好航運相關族群。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，7月上旬電子股有重回主流趨勢，包括車用零組件、IC設計、晶圓代工等表現亮眼，並輪動至電子中小型股，探究主因，由於全球晶片缺貨，包括美國、大陸等電動車製造需求強，推動相關ADAS、Sensor、MCU、ABS需求提高，使低階12吋晶圓急遽擴增產能，龍頭廠也不斷擴充半導體如28、55奈米等製程。

郭修伸指出，持續看好高科技產業發展需求，無論在高速運算（HPC）、AI、5G、雲端、智慧型手機Apple概念股等方向上，將積極選擇有利基且成長趨勢較佳的次產業布局，掌握這波AI、5G與車用電子類整合之機會，但由於個股差異大，仍應審慎選擇標的。

富蘭克林華美投信建議，短期台股指數空間不大，但個股深具表現機會，不妨慎選科技、航運與傳產的投資標的，或低接產業具成長趨勢、且有旺季反彈利基。若無法挑選時機、選擇個股介入，建議可利用台股基金做定期（不）定額投資，持續布局台股的表現機會。