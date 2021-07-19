三義舊山線鐵道自行車原訂7月15日復業，再度延至7月23日復駛。（謝明俊攝）

三義西湖度假村決定延至7月26日再視中央決定是否開園營業。（謝明俊攝）

苗栗造橋勤美學露營區微解封後推出限定體驗，至26日為止。（勤美學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗造橋勤美學露營區微解封後推出限定體驗，至26日為止。（勤美學提供／謝明俊苗栗傳真）

微解封後迎來首個周休2日，原本7月15日復駛的苗栗舊山線鐵道自行車，因預約客量尚未回溫，加上考慮遊客仍擔心疫情影響，決定延至23日再復駛。改成「勤美學」高檔露營區的造橋香格里拉遊樂區，周休2日到客量達到7成，未來周末預訂狀況目前已有7成，遊客逐漸回流，希望能盡快回到疫情警戒前。

中央流行疫情指揮中心宣布微解封後，苗栗縣幾個知名風景遊樂區都全面準備復工事宜，不過，像是西湖度假村為考量疫情控制不易，因此，遵循中央指示第3級警戒至7月26日為止，並未考慮提前開園，將至26日再視中央決定開園與否。

而三義舊山線鐵道自行車原本計畫7月15日恢復營業，並提前宣布接受遊客預訂搭乘鐵道自行車，但公司經觀察網路訂購流量熱度，發現許多遊客仍擔心有群聚傳染疫情問題，大幅影響預訂意願，在考量疫情管控需求及遊客意願下，臨時決定復駛延至7月23日，期望屆時能夠在符合防疫要求下，提供遊客更安全的遊憩過程。

前身為香格里拉遊樂園的勤美學高檔露營區，多年前已轉型成專業露營區，園區廣達28公頃的，園內充滿原野森林，過去在沒有疫情的情況下，全園區可容納多達4千人同時露營，但在疫情第3級警戒下，配合中央宣布微解封，園區特別安排每天只開放20頂帳篷，限額接待40位旅客，讓遊客能充份享受超寬敞、超尺度的體驗環境，讓旅客在疫情緊繃之餘，感受超自由的秘境時光。

勤美學團隊為疫情微解封推出這項「露營防疫旅遊泡泡」限定體驗活動，將從7月17日至26日為止，限額40人，微解封後首個周未，就有20多人預約，訂購率約有7成，到客率百分之百，園區希望在疫情稍緩，讓旅客享受真正解封的心情。