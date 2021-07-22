東吳大學近期開放選課，傳有學生搶下課程名額後在網路販售，甚至組成「大禮包」要價新台幣9萬元。校方今天說，網傳部分課程這學年並未開設，即便要交易，也難確保由特定對象選上。

一名網友近日在批踢踢實業坊（PTT）發文，指東吳大學去年取消人工加選後，一堆學生選不到課，在網路開價買課，逐漸形成「黃牛課」風氣。今年甚至有黃牛賣家把法律系4堂課組合成「大禮包」，要價達9萬元（4堂課分別加總為10萬元）。

上述貼文引起網路討論，中央社記者今天向東吳大學查證，晚間獲得回應。校方表示，網傳大禮包的4堂課為「保險法」、「債總（債法總論）」、「刑分（刑法分則）」、「美刑（美國刑法）」，其中「債法總論」及「美國刑法」在110學年度並未開設。

校方進一步推論，如果網傳指的是「民法債編總論」、「英美刑法及刑事訴訟法」，則這4門課分別開設在二、三、四年級，應無單一學生包課的可能性。

校方調查也發現，網傳賣課的是匿名群組，無法得知是否是東吳的學生，也無法確認該人手上真的有所宣稱的選課名額、是否真的有交易。

網傳買賣課程的交易方式，是在即時加退選的時候挑冷門時段，由賣方退選、買方加選的方式進行。然而校方說，縱然是在冷門時段，這樣的作法也有相當難度，可能性很低，因無法確保一定是由特定對象選上。

校方表示，人工加選並未取消，依照「大學法」自治精神，東吳大學選課尊重開課單位的規劃，必修課程會盡力協助學生修到課，並要求各系開設足夠數量。

校方強調，若有學生私自違法販售課程，實屬不當行為，將蒐集資料嚴厲遏止。

由於去年、今年都傳出選課買賣爭議，東吳校方表示，將開會討論是否取消「即時選課」階段，改採亂數分發登記選課。同時也會與引發爭議的學系，再度溝通調整選課機制。