英國一項研究今天指出，施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗兩劑間的間隔如果較長，抗體濃度會較高。

路透社報導，這項研究或許有助提供資訊給因應Delta變異株的策略上。Delta變異株會降低COVID-19疫苗第一劑的有效性，不過施打兩劑仍有保護力。

研究作者說：「間隔拉長…施打一劑疫苗後在面對Delta變異株所誘發的中和抗體濃度不高，在施打第2劑之前抗體濃度並未維持住。」該研究由英國牛津大學（Oxford University）所領導。

研究作者並說：「在接種兩劑疫苗後，施打間隔較長後的中和抗體濃度是間隔較短的兩倍。」

中和抗體被認為在對抗新型冠狀病毒的免疫作用扮演重要角色，但這不是全貌，T細胞也發揮了作用。

研究發現，拉長兩劑施打間隔，整體T細胞濃度比較短的施打間隔（3至4週）要低1.6倍，但其中「輔助型T細胞」的比率較高，有助長期的免疫記憶。

不過研究作者強調，無論間隔時間長短，都在503名醫護人員體內產生強大的抗體和T細胞反應。

這項研究支持要對抗Delta1變異株就需要接種第2劑疫苗以提供完整防護力的說法，延後施打第2劑或許能提供更持久的免疫力，不過代價是短期內的保護力較差。研究成果以預印本發表。

去年12月，英國將兩劑疫苗間隔拉長至12週。不過輝瑞大藥廠警告，沒有證據支持從原本的3週拉長至12週會有比較好的效果。

英國目前建議兩劑疫苗施打間隔為8週，好讓更多民眾更快能對Delta變異株有防護力，同時讓免疫反應在較長的期間達到最大化。

研究人員之一杜那琪（Susanna Dunachie）告訴媒體：「我認為8週的間隔恰到好處。」（譯者：陳怡君/ 核稿：盧映孜）1100723