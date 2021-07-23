防疫警戒降級但不解封，南投縣政府決定今年日月潭萬人泳渡停辦，這是日月潭泳渡從1983年由前縣長吳敦義創辦以來，繼2005年龍王颱風後，第2次停辦；餐飲部分依中央指引，全面開放餐飲內用，但必須採梅花座或隔板。

南投縣政府23日下午召開嚴重傳染性肺炎應變會議，針對防疫管制作為進行討論；副縣長陳正昇表示，日月潭萬人泳渡受疫情影響確定停辦，實在是無奈的事情，現在要籌辦時間也來不及，而且醫護人力多在處理疫苗接種工作，也無法支援泳渡活動，所以今年確定停辦。

婚宴可開放，必須遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引，不得逐桌敬酒；宗教場所有條件開放，可進行宗教集會活動、公祭等，民眾也可進塔祭拜，但要保持社交距離等防疫規定；但不開放遶境、進香及遊行等非固定宗教活動，也不開放福宴、平安宴或流水席。

教育學習場域部分，包括社區大學、樂齡學習中心、K書中心、公私立游泳池等其他類似場所都還是暫不開放。幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班等則是有條件開放，教師及工作人員若未打疫苗或疫苗接種未達14天者須有快篩或核酸陰性證明。另外，保齡球場、撞球場等室內外運動場館皆可開放。

縣府所屬的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，因部落尚未達成共識，所以暫不開放；竹山天梯及瑞龍瀑布因在整建中，暫不開放；清境高空觀景步道參觀人數限1500人，縣管風景區及停車場，都以降載50％原則開放。