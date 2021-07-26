美股上周一雖創下700點跌勢，但在市場逐步平穩情緒下，已經收復跌勢，，市場期待本周科技巨頭財報公布，美股周一開盤下跌5.69點、以35055.86點開出，隨後跌勢擴大，電動車大廠特斯拉將在盤後公布財報，開盤上漲2%

截至台灣時間26日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌20.27點或0.058%、暫報35041.28點；標普500指數上漲2.60點或0.059%、暫報4414.39點；那斯達克指數下跌5.96點或0.040%、暫報14831.03點；費城半導體指數下跌5.32點或0.16%、暫報3274.75點。

5大科技巨頭股價除微軟之外齊揚，特斯拉股價上漲1.30%、暫報651.76美元；台積電ADR股價下跌0.85%、暫報115.79美元；聯電ADR股價上漲1.48%、暫報9.57美元。

隨著市場資金湧進債市，美債殖利率普跌，主要是擔憂經濟復甦趨緩，以及美國財政部債務上限延長法案遲遲未有進展，這也導致市場預期通膨走高同時，美債殖利率應該走升，目前卻是走跌的迥異情勢。