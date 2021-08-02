因美元止跌持穩，削弱黃金避險需求，進而拖累金價延續前一日跌勢，但因美國最新公布通膨率數據仍持續上升，進而限制跌幅，並堅持1800美元上方；截至台北時間8月2日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌3.8美元，報每盎司1813.4美元。

9月白銀下跌0.037美元，報每盎司25.51美元。

10月白金上漲5.7美元，報每盎司1054.1美元。

9月鈀金上漲18.8美元，報每盎司2675美元。(商品行情網)