《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:442021/08/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元止跌持穩，削弱黃金避險需求，進而拖累金價延續前一日跌勢，但因美國最新公布通膨率數據仍持續上升，進而限制跌幅，並堅持1800美元上方；截至台北時間8月2日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌3.8美元，報每盎司1813.4美元。 9月白銀下跌0.037美元，報每盎司25.51美元。 10月白金上漲5.7美元，報每盎司1054.1美元。 9月鈀金上漲18.8美元，報每盎司2675美元。(商品行情網) 《商情》賣壓湧現 紐約棉花續跌 《國際油價》倫敦油亞洲電子盤 失守75美元大關 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東南亞疫情肆虐 運價翻騰 04:102021/08/02 產業．科技 《電子零件》Q3動能佳 國巨一度填息8成 09:452021/08/02 財經 《半導體》業績掛保證 同欣電秒填息 10:192021/08/02 財經 《熱門族群》記憶體Q3更旺 類股hi漲 10:192021/08/02 財經 豐興本周盤價全面維持平盤 10:442021/08/02 財經 聯電領漲 台股早盤站回5日線 09:192021/08/02 財經 重拾讀書樂 電子書閱讀器熱銷 04:102021/08/02 時尚消費 和潤綠色金融發光 落實永續連結貸款 04:102021/08/02 財經要聞 《國際產業》亞洲至美洲海運費 Q3前漲勢可期 08:202021/08/02 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 04:102021/08/02 財經要聞 《電子零件》台達電海英俊喊話H2會比H1好很多 外資續挺 10:362021/08/02 財經 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 - 產業財經 - 旺報 糟了！晶片業再爆新危機 關鍵設備交貨竟大延期 - 財經 Delta疫情爆發 中共嚴查不作為 - 產業財經 - 旺報 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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