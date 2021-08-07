行政院長蘇貞昌表示，台灣疫苗覆蓋率自5月16日不到1%，現在已逾910萬人施打疫苗，劑次人口比已達38.8%，在亞洲名列前茅。藥師林士峰打臉表示，台灣接種第一劑的人是866萬人，第一劑跟第二劑都施打的人是49萬人，沒有施打第一劑的人要怎麼施打第二劑？台灣目前完整接種的人數還是太低。

針對蘇貞昌910萬人施打疫苗的說法，藥師林士峰7日在臉書貼文表示，院長，你的數據怎麼跟我們看的不一樣，台灣接種第一劑的人是866萬人，第一劑跟第二劑都施打的人是49萬人，沒有施打第一劑的人要怎麼施打第二劑？所以台灣施打疫苗的人數是866萬人才對，而且完整接種的人才49萬多人次，才2.1%而已。而白宮發言人莎琪剛證實，目前研議要求打完兩劑疫苗才可入境美國。台灣目前完整接種的人數還是太低。

林士峰舉亞洲其他國家接種的狀況為例表示，日本施打第一劑佔46.6%，完整施打的佔33%；印度施打第一劑人數佔28.8%，完整施打的人數佔8.2%；大陸第一劑人數近100%，完整施打的人數佔15.9%；印尼佔18.6%，完整施打的人數佔8.6%。

網友回應表示，「什麼啦，我37歲都沒打到疫苗，什麼覆蓋名列前茅？！他滿嘴毛啦。」、「我是第9類，47歲還沒有打到第一劑，又說卡通話了。」、「他意指政府官員完成第二劑施打率啦！他一直都辭不達意，鬼打牆不是嗎？」、「我們有這種想辦法講好聽的話告訴我們的『行政院長』，是應該高興，還是難過？」、「打的疫苗大部分是人家送的，還有臉說名列前茅。」