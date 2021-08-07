今年殺到總冠軍賽飲恨的鳳凰城太陽隊7日宣布簽回主力控衛「CP3」保羅(Chris Paul)，價碼是4年1.2億美元（新台幣33.4億），平均年薪3000萬美元。36歲的保羅原本剩下最後一季4420萬美元球員選項，他選擇跳脫成為自由球員，就是希望能簽長一點，這樣看來他有可能在太陽打到退休。

去年11月，進入重建的雷霆賣掉保羅給太陽，換來很多年輕球員與2022年首輪選秀籤，當時保羅的年薪約4100萬美元。轉隊之後保羅在2020-21球季繳出場均16.4分、8.9助攻、投籃命中率49.9%（三分球39.5%）可說是近年最優秀的數據，幫助太陽在季後賽淘汰湖人、最後打進總冠軍賽。

對於太陽來說，這是一支可以爭冠的球隊，而且花費很多才換來保羅，另一位主力戴文布克(Devin Booker)的合約持續到2023-24球季，太陽沒必要拆掉現有的陣容。美媒ESPN節目主持人爆料鵜鶘隊也出價1億美元要簽保羅，結果保羅以此為籌碼向太陽要來更好的合約。

同時替補控衛佩恩(Cameron Payne)將與太陽續簽3年1900萬美元，他是保羅不在場上時的重要戰力，三分球命中率41.9%的替補小前鋒(Abdel Nader)也獲得2年420萬美元續約。