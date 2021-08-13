台灣籍男子信奇（右起）與澳門伴侶阿古，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判勝訴後，13日在台灣伴侶權益推動聯盟律師團的陪同下，前往中正戶政事務所登記結婚，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。（羅永銘攝）

跨國伴侶阿古與信奇今天完成登記。（林良齊攝）

「司法院釋字第七四八號解釋施行法」（同婚專法）於2019年5月22日公告，當年就有許多同志伴侶完成登記，但宥於「涉外民事法」規範，只要另一方的國家不允許同志婚姻就無法在台灣完成登記，伴侶盟秘書長簡至潔說，宥於我國規定，許多未能如願結婚的伴侶被迫用學生簽證、旅遊簽證來台灣，甚至一待就15年、20年。

如果跨國伴侶要在我國結婚，要先取得返國取得單身證明、雙方都在台灣等才能完成登記，簡至潔說，受到疫情，許多人可能一返回母國就回不來台灣，因此疫情也成了最大的阻隔。

簡至潔提及，如有跨國同婚伴侶為了在台居留，從大學就讀，唸到研究所都畢業；而若持旅遊簽證來台灣，不僅沒有健保、也不能工作；今天順利完成登記的阿古說，曾聽聞有台灣印尼同性伴侶，為了結婚，還做了性別置換手術，才完成登記結婚。

阿古的伴侶信奇說，過程中不斷遇到他人的攻擊，甚至還有人用國安問題，很多言論排山倒海而來；今天順利完成登記後，將持續在高雄的經營蛋糕店。