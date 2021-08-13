大數據分析和軟體新創公司Palantir第二季業績意外強勁，且本季展望樂觀，周四股價大漲11.36%，收在24.89美元。

Palantir上季營收連續第二個季度以49%的速度增長，達到3.76億美元，優於市場預期的營收3.523億美元。

第二季調整後每股盈餘為4美分，符合預期。

第二季在美國的商務營收年增90%，其商務客戶數量較前一季成長32%。

Palantir業務發展部門主管Kevin Kawasaki表示，到今年底，Palantir的商務客戶群可望擴大1倍以上。

該公司第二季淨增加20個客戶。

截至2020年第四季，Palantir擁有149個客戶。

Palantir預期本季營收將達到3.85億美元，優於分析師預估的3.76億美元。該公司並將全年經調整後自由現金流預測，從先前預估的逾1.5億美元上修至超過3億美元。

Palantir並維持較長期的營運展望不變，預期到2025年全年營收增長將達到30%或更高。

Palantir表示已簽訂30筆價值至少500萬美元的交易，以及21筆價值至少1000萬美元的交易。

這場大流行病亦為Palantir的業務帶來提振。美國衛務部在上個月續約，將繼續使用Palantir的軟體來追蹤全國的疫苗生產、配發和接種。

美國疾病管制與預防中心（CDC）除了使用Palantir的工具追蹤新冠病毒的感染和住院情況之外，6月亦續簽為期一年的740萬美元合約，繼續使用Palantir的軟體監測和分析一些常態性的疾病與未來的可能爆發的疾病。

Palantir去年9月透過直接上市的方式在紐約證券交易所掛牌，自此其股價已經上漲1倍多，市值超過368億美元。