櫃買中心19日表示，近期美元市場利率仍維持在相對低檔，市場供需兩端各存在籌、投資需求，國際債券市場延續去年之熱度，110年截至8月18日國際債券市場共發行150檔，總發行量約332.03億美元，發行檔數相較去年同期之137檔增加9.49％，但發行量與去年同期之發行量465.07億美元減少28.61％。

櫃買中心指出，除因去年有以色列及卡達等大型主權債發行案外，去年同期提前贖回之金額較高，致保險業可投資額度增加而推高整體發行金額，但若以流通在外發行規模之增加速度來看（發行金額扣除提前贖回及到期金額），110年到8月18日市場發行規模增加之金額為179.35億美元，與去年同期增加之72.57億美元相較，大幅成長147.14％，顯示國際債券市場持續熱絡，流通在外發行規模持續擴大。

今年發行案件美元計價債券共118檔（304.82億美元）、人民幣計價債券共13檔（135.75億人民幣）、南非幣計價債券共8檔（27.95億南非幣）、以及澳幣計價債券共11檔（5.70億澳幣）。

截至8月18日國際債券流通在外餘額達1988.66億美元（732檔），較去年同期餘額增加13.06％（去年同期流通在外餘額為1758.96億美元、640檔）。