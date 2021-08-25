牛津經濟研究院指出，新冠變異株Delta病毒數量爆發，對經濟活動快速作出嚴禁措施，因此連續第二個月將中國大陸第三季GDP增長預測，從 5.3％ y/y（0.6％ q/q）下調至 5％ y/y（0.3％ q/q），並可能在9月份進一步微調。該院總經研究團隊指出，上個月的預測下調是反映Delta全球大流行造成出口疲軟，這次的修訂則包含了8月份的全球經濟關聯要素。

惟，牛津經濟研究院認為，Delta突然地全球爆發感染，讓大家心生恐慌，許多嚴禁措施應該不會持久，目前的景氣疲軟最有可能的結果，並不會把經濟退回到「衰退」，估計只是短期內的延後復甦。

該團隊預估，中國境內消費將在第四季復甦，政策制定者會避免景氣急劇放緩，地方政府專項債券的發行速度預估會更快，這將支持未來幾個月的基礎設施投資。目前預測第四季 GDP y/y增長5％，並帶動2021年全年預測值維持在8.4％。

此外，鑑於中國對新冠疫情的「零容忍」態度，牛津已將2022年GDP年增長預測，從先前的6.1％估值下調至5.8％，以反映消費者和企業的更加謹慎、保守態度。