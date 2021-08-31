不受疫情升溫影響，歐元區最大經濟體德國持續復甦下，8月失業人口降幅超出預期，失業率也創疫情來新低。德國勞動局31日公布，8月失業人數經季調後減5.3萬，總數降至253.8萬，《路透》訪調預估減少4萬。失業率經季調跌到5.5％，是去年3月來最低，當時德國首度實施封城防疫。