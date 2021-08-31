德國8月失業率 創疫情來新低 20:482021/08/31 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不受疫情升溫影響，歐元區最大經濟體德國持續復甦下，8月失業人口降幅超出預期，失業率也創疫情來新低。德國勞動局31日公布，8月失業人數經季調後減5.3萬，總數降至253.8萬，《路透》訪調預估減少4萬。失業率經季調跌到5.5％，是去年3月來最低，當時德國首度實施封城防疫。 大陸疫情獲控制 國際銅價明顯回升 無視疫情推南向 立委籲正視台商需求 #德國 #失業率 #來新低 #經季調 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行庫今年獲利 不因疫情下修 04:102021/08/31 金融．稅務 新北市議員媒合台灣水木清華校友會 捐防疫物資齊心抗疫 14:552021/08/31 寶島 疫情影響景氣 中國PMI、NMI創1年半新低 16:462021/08/31 兩岸 疫情燒到蘋果供應鏈 iPhone 13恐爆搶購潮 17:182021/08/31 科技 《國際經濟》德國8月失業人數降 優於預期 17:242021/08/31 財經 疫後拚振興 台南文創PLUS平台將設五倍券行銷專區 14:562021/08/31 生活 疫情衝擊 大陸非製造業景氣度明顯回落 09:492021/08/31 兩岸 疫情趨穩 金門9／1起餐飲取消隔板等內用限制 16:372021/08/31 生活 疫情趨緩 新生兒看診明顯回流大型醫院 18:362021/08/31 生活 疫情衝擊弱勢家庭 北市認助清寒學生362萬元 1207人受惠 12:062021/08/31 寶島 疫情時代改為線上教學 桃園50位中輟生回歸學習 18:052021/08/31 寶島 財經熱門新聞 首批BNT疫苗明晚抵台 9月初還有第二批 - 財經 - 旺報 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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