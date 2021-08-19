網路設備製造商思科系統（Cisco Systems Inc）上季營收獲利優於預期，但本季獲利展望意外疲弱，並警告供應鏈問題將持續推升零件成本，並加劇交貨延遲的問題。

思科周三盤後股價下跌近2%，報54.10美元，今年以來上漲約23%。

受惠於企業採用混合辦公模式，越來越多人使用其視頻會議平台 Webex、虛擬專用網路（virtual private network）AnyConnect和網路安全產品，思科第四財季營收獲利表現優於市場預期。

思科第四財季（截至7月底止）營收年增8%，為131億美元，優於市場預期的130.3億美元。淨利年增15.4%，為30億美元。經調整後每股盈餘84美分，優於分析師預估的每股82美分。

全球企業正面臨前所未見的半導體供應緊缺，即使是最便宜的零件價格也因此上漲，使思科這樣在路由器中使用這些晶片的公司受到打擊。

執行長Chuck Robbins在法說會上表示，展望未來，我們預期供應鏈挑戰和成本衝擊至少持續到上半財年，並可能延續到下半年度。

在電信業加速升級到5G網路之際，半導體供應短缺亦使思科難以完全掌握住這個晶片需求急升的商機。

思科預估第一財季每股盈餘介於79美分～81美分，其中值略低於分析師預估的每股盈餘81美分。該公司預估第一財季營收年增率介於7.5%～9.5%，華爾街預估為成長7.6%。

執行長並表示，該公司正密切關注Delta變種病毒，目前尚未發現對客戶支出造成任何影響。