高盛經濟學家提高美國聯準會於11月宣布開始縮減購債規模的機率，並預測該央行可能決定在每次會議時減債150億美元。

高盛出具報告指出，將聯準會於11月正式宣布「收水」的機率從先前預估的25%提高到45%，並將12月宣布縮減購債的機率從55%調降至35%。

高盛表示，聯準會可能於每次會議以總計150億美元的速度縮減量化寬鬆（QE）規模，這150億美元可能分成美國公債100億美元，以及50億美元的不動產抵押貸款證券。

聯準會激勵措施退場的時機和步伐已經成為市場密切關注的焦點，近期美國強勁的就業數據助長了聯準會可能提前縮表的臆測。

然而隨著Delta新冠變種病毒在全美肆虐，以及供應鏈中斷的問題仍然存在，許多經濟學家已經下修對美國經濟成長的預測。因經濟前景仍不明朗，市場認為聯準會在退場節奏的拿捏上寧可謹慎行事。

考量Delta變種病毒對消費者支出和生產造成的衝擊，高盛經濟學家上周將美國第三季經濟成長預測從9%大幅下修至5.5%，並將2021年全年成長預測從6.4%調降至6%，不如市場預測中值6.2%。

考量傑克遜霍爾當地疫情，今年聯準會的央行年會將以線上方式舉辦，使這場會議將宣布任何重大消息的預期降溫。LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，聯準會決定以線上方式召開這場研討會，凸顯出疫情的影響，這表示他們或許正在想，應該繼續給予經濟支持。