安力-KY(5223)受到IC缺料及上游材料大漲影響，上半年稅後盈餘為9108萬元，每股盈餘為2.07元，累計前7月合併營收為12.21億元，年增20.29%，安力-KY表示，下半年營收將優於上半年。
電子產業鏈出貨受到IC缺料干擾，且上半年銅價大漲，衝擊安力-KY第2季營運，安力-KY第2季合併營收為4.55億元，季減22.45%，營業毛利為1.05億元，季減37.4%，單季合併毛利率為23.08%，季減5.57個百分點，稅後盈餘為1755萬元，季減23.86%；累計上半年合併營收為10.41億元，營業毛利為2.73億元，營業淨利為1.25億元，稅後盈餘為9108萬元，每股盈餘為2.07元。
隨著傳統旺季來臨，安力-KY 7月合併營收回升到1.79億元，月增29.71%，累計前7月合併營收為12.21億元，年增20.29%。
安力-KY表示，受惠於蘋果NB新機發表可望帶動業績成長，下半年營收將優於上半年，毛利亦將逐漸回穩，法人預估，安力-KY全年營收可望優於去年。
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