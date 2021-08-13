金管會公布2021年6月信用卡業務市場概況，因全台三級警戒衝擊實體通路消費，當月簽帳金額2153億元，月減達243億元、年減達218億元，降至近13月低點。而交通運量大減亦使電子票證使用量驟降，亦使第二季「非現金交易」筆數及金額同步下滑。

金管會統計，6月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5120萬張，月減0.18％、年增4.92％，總有效卡數約3318萬張，月減0.66％、年增3.29％。循環信用額度約1022億元，月減0.58％、年增0.49％，簽帳金額2153億元，月減達10.14％、年減達9.19％。

同時，包括信用卡、電支電票、全國繳費網繳費、簽帳金融卡購物消費與ATM轉帳購物等「非現金支付」，2021年第二季交易筆數季減1.98億筆或15.6％，交易金額季減0.02兆元或1.6％至約1.26兆元。合計上半年交易筆數達23.36億筆、交易金額2.54兆元。

上半年信用卡合計簽帳金額1.43兆元、仍年增4.23％，但6月驟降至去年5月以來近13月低點，銀行局副局長林志吉分析，主因全台疫情三級警戒明顯衝擊實體通路消費力道，多家發卡數較多的銀行簽帳金額均減少10～30億元不等。

同時，三級警戒使民眾居家防疫、減少外出移動，造成民眾廣泛應用於交通通勤及小額交易的悠遊卡、一卡通等電子票證，6月在實體通路的使用次數因而驟減，導致第二季整體非現金交易筆數較首季明顯下滑。

據金管會統計，電子票證截至6月底總流通卡數1.4億張，月增0.36％、年增9.62％，但消費總卡數602萬張、月減達502萬張45.47％、年減達729萬張或54.77％，消費總金額39.8億元，月減達13.6億元或25.47％、年減達32.4億元或44.88％。

林志吉指出，4月前於台北捷運使用悠遊卡人次平均達200萬，隨著疫情急遽升溫，5月及6月接連驟降至109萬、43.7萬人次，平均單日大減達160萬人次。6月電票消費總金額較5月減少的13.6億元中，悠遊卡月減逾10億元、一卡通亦月減逾2億元。

而電子支付業務相較之下則持穩，6月總使用人數約1389萬人，月增2.66％、年增達53.82％。代收實質交易款項金額70.8億元，月減9％、仍年增達54.92％，收受儲值款項金額128.9億元，月減1.9％、年增達1.13倍。