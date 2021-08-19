利率僅1.28%的保單紓困貸款上路1個半月以來，受理金額已突破百億元大關，共計101.27億元，申請人數11萬2956人，平均每人申借金額約8.97萬元。

疫情衝擊，許多民眾生計受到影響，政府雖有辦理勞工紓困貸款，但有不少限制，金管會與壽險公會從7月起開辦保單紓困貸款，提供利率僅1.28%的「經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案」(即保單借款紓困方案)，優惠期間3年，申請人在同一家壽險公司最多可貸款10萬元。

由於這項保單借款紓困方案提供的利率不僅比一般保單的借款利率3%-7%低，甚至比勞工紓困貸款的利率1.845%還要低，根據壽險公會最新統計，截至8月17日為止，受理金額為101.27億元，突破百億元大關。

金管會表示，「保單借款優惠利率紓困方案」至9月底截止，保戶符合五大類經濟弱勢條件之一者，即可申請，每一要保人在每家壽險公司最高新臺幣10萬元之保單借款額度內，提供保單借款優惠年利率1.28%，適用該優惠借款利率之期間為3年，期滿後如仍要續借，則回歸各該保單借款原應適用之利率計息。

符合保單借款紓困方案的五大類經濟弱勢條件如下：

1. 身心障礙者。

2. 低收入戶或中低收入戶。

3. 屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員。

4. 符合政府個人紓困補助條件者。

5. 受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者，包含下列二種類型：

(1)有雇主類型：客戶表達自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者。

(2)無雇主類型：客戶表達自己無雇主(包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等)，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。